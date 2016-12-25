Порошенко "Щедриком" поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан - с Рождеством Христовым. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В этот праздничный вечер послушайте первую запись "Щедрика" композитора Николая Леонтовича, записанный в Нью - Йорке в 1922 году. С тех пор и по сей день именно с этой мелодией миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники. Желаю мира, семейного тепла и веселых праздников!", - написал Порошенко и разместил соответствующую запись.