 

Порошенко "Щедриком" поздравил христиан западного обряда с Рождеством

25 декабря 2016 г. 12:57
Источник: Украинские новости
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан - с Рождеством Христовым. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В этот праздничный вечер послушайте первую запись "Щедрика" композитора Николая Леонтовича, записанный в Нью - Йорке в 1922 году. С тех пор и по сей день именно с этой мелодией миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники. Желаю мира, семейного тепла и веселых праздников!", - написал Порошенко и разместил соответствующую запись.

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