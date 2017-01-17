После потепления в Харькове начали массово протекать крыши: коммунальщики не спешат с ремонтом

Вот уже два года по всей этой квартире расставлены тазы и ведра. Так жители многоэтажки по улице Бучмы, спасаются от постоянных потопов. По словам хозяйки квартиры, сначала потекло на балконе, потом мокрые пятна расползлись на потолок в комнатах. Теперь же из-за постоянной влажности во всей квартире образовался грибок, а диван, который стоял под местом постоянной течи - прогнил. Такая же ситуация и в соседних квартирах на девятом этаже. Вместе с другими жильцами Татьяна обратилась к коммунальщикам, а после того, как результата это не дало, решила пожаловаться лично мэру.

Татьяна Коваленко, хозяйка квартиры

Я написала заявление на имя Кернеса и тетя Таня, повезла в горисполком. В общем, там ну девушка, я не знаю, секретарь, наверное, в общем, приняла заявление, но ничего не сказав. Нет, сказала, что будет рассматриваться ваше заявление в марте месяце, придет письменный ответ. Но ни регистрации, никаких печатей, никаких копий - ничего не дала

После отсутствия реакции властей на письмо, жильцы снова вызвали коммунальщиков. Те, наконец, приехали, и, побродив по крыше, вынесли вердикт, на кровле нет гидроизоляции. И уехали, так ничего и не предприняв. Аналогичная ситуация и в этой многоэтажке по улице Леся Сердюка. Здесь крыша течет уже три года. Из-за этого в квартирах перегорела проводка и уже несколько месяцев нет электричества.

Полина, жительница квартиры

В одной из квартир, однокомнатной, полностью нет света, освещения верхнего и мужчине пришлось съехать. После ливня он вырубал дверь топором, у него вторая дверь деревянная и он просто не мог попасть в квартиру, она разбухла до такой степени. И полностью ну там уничтожена квартира, потолок, все, ему пришлось съезжать, потому что нету ни света, ничего 00.57 )

Жильцы этого дома также неоднократно обращались в ЖЭК и районную администрацию, там их заверили, что поставили в очередь на ремонт и в 2016 году крышу должны были отремонтировать. Но позже они узнали, - дом почему-то вычеркнули из списков.

Юлия Тимченко, хозяйка квартиры

Нам сказали, что мы были поставлены в этом году на очередь и должны были как бы отремонтировать, но каким-то таинственным образом мы исчезли из списка

Жильцы добавляют, что лично поднимались на крышу и не увидели на ней гидроизоляции, как и в случае с домом по улице Бучмы. В обоих ЖЭКах говорят, что о проблемах знают и кровли планируют починить уже ближайшей весной, после потепления, а жильцам могут предложить только терпеть. На ремонт жилого фонда и его поддержку в нормальном состоянии в бюджете Харькова на 2017-й год было заложено 230 миллионов гривен. В эту сумму входит как обслуживание крыш, так и подъездов, а также средства на другие нужды коммунальщиков. И даже с учетом средств фонда Развития, выделенные на ремонт жилого фонда вряд ли превысят уровень прошлого года. А с учетом инфляции, новые переносы сроков ремонта крыш вполне ожидаемы.

