 

"Потерянный муж". В Харькове впервые покажут спектакль по пьесе известного харьковчанина

23 марта 2017 г. 18:01
Автор: Лариса Говина
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Фарс в двух действиях об отношениях в современной семье. Пьеса "Потерянный муж" была написана харьковчанином Вадимом Мирошниченко больше 15 лет назад, но актуальна до сих пор, подчеркивает автор. Во время репетиций в спектакль не раз вносились изменения, тексты главных героев постоянно дорабатывались и отличаются от первого варианта пьесы.

Вадим Мирошниченко, режиссер и автор пьесы:

Так работа строилась, что все были включены, как со-авторы спектакля и многие вещи изменились, дописались, так что тут все авторы.

Премьерный показ спектакля решили приурочить ко Дню Театра, играют пьесу двумя актерскими составами. Сюжет, который разворачивается на сцене харьковского театра имени Пушкина может стать близок каждому зрителю, уверен автор. Все происходит в семье, где каждый из обитателей дома плетет интриги, ищет внимание, любовь и финансовую независимость, а также пытается устроить свою жизнь, не задумываясь о близких. В пьесе перемешаны и грустные, и смешные моменты, герои переживают сильные эмоции и даже страдают, но заканчивается она на оптимистической ноте и с надеждой на лучшее.

Сергей Бычко, директор Театра им. А.С.Пушкина:

Этот спектакль современный, мы имеем сегодняшний день. что зрители увидят и почерпнут. спектакль многослойный - как пирог, и вот каждый зритель достанет тот смысл, до которого хватит ума дойти.

Данил Ищенко, исполнитель роли мужа в пьесе "Потерянный муж":

Мой герой, он пытается способом обмана освободиться от семьи, от любых обязанностей, в итоге ничего хорошего не получается.

Впервые на сцене театра имени Пушкина зрители увидят спектакль "Потерянный муж" 24 марта.  

Видео: 

В Харькове впервые покажут спектакль по пьесе известного харьковчанина - 23.03.2017

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