Поваленные деревья и снеговики в апреле: коммунальщики ликвидируют последствия непогоды

Циклон, накануне накрывший регион, к сегодняшнему утру принес жителям немало проблем. Так, без электроэнергии полностью или частично остались около 200 населенных пунктов в области. В наиболее пострадавшие районы выехали аварийные бригады, а для координации работы служб в регионе был создан специальный штаб при облгосадминистрации.

Юлия Светличная, губернатор

На маршруты очистки дорог были выведены до 100 единиц техники. 24 района Харьковской области полностью приостановили учебный процесс, в трех районах - частично приостановлен учебный процесс.

Не лучше ситуация была и в самом Харькове. Здесь коммунальные службы также боролись с упавшими деревьями и ветками и обрывами проводов.

Геннадий Кернес

В связи со стихией упало более 700 деревьев, упало более 2 тысяч крупных веток. У нас сегодня обесточены уже детских садов 6, обесточено школ 2. Многоквартирных домов 40, частных более тысячи. У нас есть чем заниматься. Нам надо выполнить все задание, которые сегодня даны коммунальным службам, для того, чтобы мы разгребли эти все завалы

Гулять вместе с внуком Вера Григорьевна сегодня вынуждена прямо у подъезда. Детскую площадку, где каждый день играл 4 летний Владик, в буквальном смысле завалило упавшими деревьями.

Вера Комаричина, пенсионерка

На детскую площадку там невозможно пройти, потому что деревья там повалились на детские качели на детские горки, там невозможно туда зайти. Пока никто не убирает.

В соцсетях каждое второе сообщение содержит фото и видео отчеты о разгуле стихии. При этом, почти все успели спрятать зимние вещи и теплую обувь подальше в шкаф, а из-за резкого похолодания пришлось снова их доставать.

Я все спрятала, мы с мамой все спрятали, вот Саша тоже вещи спрятала, но пришлось достать потому что холод одолел нас. В одеялах чуть ли не шли в школу. Пришлось даже сапоги достать, в которых зимой ходила.

Максим Бондаренко, студент ХАИ

Ну, в принципе неожиданно. Пару дней назад мы с друзьями купались в воде, сейчас уже пошел снег. Слышал что такое сейчас и в Германии, какой-то видимо циклон. Ну посмотрим как будет

А вот кого порадовали апрельские морозы, так это школьников у которых вынужденные каникулы. ряд школ в области временно прекратили учебный процесс, своих учеников отправили по домам и некоторые частные учебные заведения Харькова. Вместо уроков Платон всё утро вместе с младшей сестренкой Марусей играл в снежки и лепил снеговиков.

Платон, школьник

Сначала это должен был быть снеговик, а потом он был похож на слона и мы решили сделать слона. А вообще тебе нравится, что снег выпал? - Ну да. Так прикольно, снег. Можно играть в снегу падать кувыркаться А почему ты не в школе? А у нас из-за того что ну нечем топить школу, холодно. Ну не то, чтобы каникулы отменили школу. А что за школа? - Частная.

За сутки обильного снегопада выпало до 25 сантиметров снега. В низинах его слой достиг и 30. Но озимые бережет от холода снежная шапка, уверяют биологи. Сложнее с ранними сортами кустарников и плодовых деревьев. Абрикосы могут уже не дать урожая в этом году. Такая же участь ждет и ранние сорта смородины с крыжовником, которые уже успели сформировать бутоны, рассказывают специалисты. Впрочем, пока потери не критичны. Все будет зависеть от температурных показателей. А на сегодняшнюю ночь синоптики обещают до минус семи. Сложными погодные условия останутся вплоть до конца недели.