Прохранители задержали подозреваемого в убийстве на Москалевской

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07 февраля 2017 г. 17:41
Автор: Вилен Мода
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Убийство, около остановки общественного транспорта, по улице Москалевской, произошло еще в середине декабря. Средь бела дня люди услышали хлопки похожие на выстрелы. По словам очевидцев между двумя мужчинами произошла ссора, после чего один из них, выхватив пистолет, выстрелил несколько раз в собеседника.

Владимир, очевидец

Один из них достал огнестрельное оружие выстрелил другому в шею и скрылся в неизвестном направлении. Ну, вот вызвали милицию. А что за оружие? - Ну, я же с далека, не видел. Но видно, что был пистолет, но хлопок был, что это не пневмат. Огнестрельное оружие.

От полученных ранений пострадавший скончался. По факту происшествия было открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. После двухмесячных поисков стражи порядка вышли на злоумышленника. На днях, он был задержан в Киеве. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания

Артем Заворин, нач. Новобаварского отд. полиции

Сотрудниками Новобаварского отдела полиции совместно с сотрудниками криминальной полиции в городе Киев был задержан подозреваемый в совершении уголовного преступления. Им оказался 39 летний житель города Харькова, ранее не судимый. По его месту жительства в Харькове были проведены обыски, изъяты наркотические средства, граната Ф1 и вещественные доказательства по уголовному производству.

Дополнительно, следствием были открыты производства еще по двум статьям - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и за незаконное хранение наркотических средств.

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