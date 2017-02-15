Псевдогазовщики снова в деле. В Харькове появились новые случаи обмана пенсионеров

Двое мужчин, которые представились работниками газового хозяйства пришли к пенсионерке Галине Георгиевне на прошлой неделе. Сначала, рассказывает она, сказали что собираются проверить оборудование, после - начали убеждать женщину, что печь неисправна и её необходимо срочно менять. Услышав отказ, пригрозили - отключат газ, а на ответ пенсионерки, что полной суммы у неё нет, а это около 7 тысяч гривен, пообещали скидку. Договор, подчеркнули "гости", с ними необходимо подписать сразу и сумму отдать полностью.

Галина Георгиевна:

Я говорю - зачем мне менять? Кому там пользоваться? Если я себе кастрюльку супа сварю. Нет, тогда мы перекроем газ. Ну я думаю, мне и чаю подогреть не на чем будет. Ну давайте что у вас есть, я вытрусила все, что было. А теперь с копилки до пенсии собираю мелочь.

Новую печь доставили в течение пары часов, рассказывает женщина, после мужчины пообещали её установить, а старую забрать. Но после ответа пенсионерки, что отдавать старую плиту она не будет, получив от женщины чуть больше 5 тысяч гривен, уехали и спустя несколько дней устанавливать новую печь так и не явились.

Галина Георгиевна:

Привезли вот эту бумагу бросили. Распишись за доставку и если сегодня управятся, то придут к вам.

Пенсионерка говорит, хотела связаться с мужчинами, которые представили газовщиками, по телефону, но их контактов в оставленных документах не оказалось. После разговоров с соседями узнала, что привезённая печь стоит на самом деле почти в два раза дешевле, а позвонив в газовое хозяйство услышала, что они никаких акций или предложений по смене плит, счетчиков и другого оборудования там не проводят. Теперь Галина планирует обращаться в полицию, потому что уверена - стала жертвой мошенников. Её соседи рассказывают, до этого такие "псевдогазовщики" уже ходили и по их подъездам, и по соседним жилым домам. Выбирают себе в качестве клиентов пожилых людей, чаще всего одиноких.

Юрий Вихневский:

Они в основном выбирают пенсионеров, пожилых людей, которые не могут им отказать. Они их пугают, что закроем газ. Никому не зашли в подъезде, я уже спрашивал по подъезду. Именно целенаправленно, значит где-то берут они факты к кому можно прийти.

О первых подобных случаях в Харькове заговорили еще в прошлом году, часть пострадавших жаловались, что у них после прихода псевдогазовщиков пропадали ценные вещи и драгоценности. В октябре прошлого года правоохранителями были задержаны трое мужчин, которых подозревают в обмане пенсионеров под видом работников обл или горгазов. По предварительным данным, отмечали уже в прокуратуре, они могли действовать по отработанной схеме в течение нескольких месяцев. В данный момент их дело продолжают слушать в суде, подозреваемые свою вину не признают. Есть ли новые заявления пострадавших от псевдогазовщиков уже в 2017-м, в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области, пока не сообщают. Тем временем, в харьковских городских и областных газовых хозяйствах подчеркивают, чтобы не стать жертвой мошенников, людям необходимо обязательно проверять у "неожиданных гостей" наличие рабочего удостоверения с фотографией, печатью и логотипом компании - работник газовой службы обязан его показать приходя к потребителю.