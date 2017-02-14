Путешествие в белорусский "обезьянник". Жадан рассказал о своем "терроризме"

В белорусский "обезьянник" писатель Серей Жадан попал, приехав в Минск на международный поэтический фестиваль имени Михася Стрельцова. В два ночи в номер Жадана постучали правоохранители, которые препроводили его в местный милицейский участок, где сообщили - еще в 2015 году ему был запрещен въезд в Россию как лицу "причастному к террористической деятельности". А так как Белорусь входит в единое визовое пространство с Россией, то ночь писателю пришлось провести в изоляторе - это приключение было похоже, признался автор, на путешествие во времени.

Сергей Жадан

Порівняно з Україною 25-річної давнини воно нічим не різниця: так саме брудно, так саме холодно й так саме безнадійно.

После чего писателю предложили покинуть страну, причем уже поставив штамп в паспорт о дальнейшем запрете на въезд. При этом, говорит писатель, его успели предупредить - он не первый украинский "террорист", которого ловят на территории Беларуси.

Сергей Жадан

Вони сказали ну насправді ви не перший у нас з культурного середовища України, ми нещодавно депортували звідси одного з музикантів групи "Океан Єльзи." Й він мене так запитав насторожено: ви знаєте таку групу, а в мене є на такі випадки козирний метод, який завжди дії, я дістаю свою розбиту Нокиа и показую йому смс від Вакарчука, а він говорить, а хто такий Вакарчук, я говорю - так вокаліст "Океану Ельзи" й він тоді чуть не расплакався, ми стали найкращими друзями й проводив мене звідти.

Впрочем, после вмешательства украинского МИДа, а также реакции в соцсетях Украины и России печати о запрете въезда в паспорте Жадана быстро аннулировали. Поэтому писатель не отбрасывает вероятность новой поездки в Минск, тем более, что со своей группой "Собаки в космосе" он и так собирался туда в мае.

Сергей Жадан

Одна Білорусь це батько Лукашенко та міліціонери, які депортують музикантів "Океана Ельзи," а друга Білорусь - це журналісти, громадські діячі й просто читачі, які складають іншу Білорусь. Я дуже надіюсь, що їх діяльність, їх наполегливість дасть результат, для мене оце й є Білорусь.

Правда, говорит Жадан, надо будет заранее узнать, нет ли среди состава группы кого-то еще, числящегося в списках РФ.