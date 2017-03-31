Разрушенная Балаклея. Строители начали восстанавливать жилые дома, школы и детские садики

Взрывная волна и снаряды повредили в Балаклее не только множество жилых домов, но и больницу, а также несколько школ и детских садиков. Именно объекты социальной сферы, отмечают чиновники, стали восстанавливать в первую очередь.

Это Балаклейская школа номер 6. После взрывов на складе боеприпасов она пострадала больше всего. Здесь уже начали установку окон. Затем на очереди - ремонт кровли. Восстановительные работы, расчитывают в обладминистрации, они смогут закончить до конца недели.

Балаклейские школьники выйдут на занятия так же как и все остальные ученики области, сразу после окончания весенних каникул, уверяют в ХОГА. В понедельник заработает и один из поврежденных взрывами детских садиков, второй пока - на капитальном ремонте. А вот наибольшие разрушения жилых домов - в поселке Нефтяник и военном городке на территории части. Жители этих районов говорят, вернувшись из эвакуации увиденным были шокированы.

Елена, жительница Балаклеи:

Приезжали сюда 23-го в 12 часов дня, дом был цел. Ну а когда приехали 24-го, когда основные взрывы прекратились, все было, что сейчас осталось.

Таисия Ивановна, жительница Балаклеи:

Разрушения, конечно, громаднейшие, безусловно. были в шоке, а сейчас уже собрались. И вот только наблюдаем, хотм чтобы нам скорее , потому что все-таки холодно. да и дом есть дом.

В самой Балаклее и близлежащих селах и поселках с начала недели, не дожидаясь выделения средств из областного или государственного бюджетов, начали работать несколько строительных компаний. Полностью закончить восстановление, рассказывают, смогут минимум через месяц. Больше, чем у сотни зданий повреждены окна и стены, а крыши домов похожи на решето. Строители уже подсчитали приблизительную стоимость работ - только на 70 объектов уйдут десятки миллионов гривен.

Павел Бабенко, директор строительной компании:

49 миллионов, если не ошибаюсь, это только ту часть, которую мы обследовали - это многоэтажные дома, пятиэтажные, в которых нарушены конструкции, перегородки, они не несущие, но нарушены практичесик на всех этажах, потому что взрывная волна оттуда шла и те дома, которые стоят как парус - их естесственно повредило больше всего.

Евгений Шахненко, зам. председателя ХОГА:

Первый этап, мы начиная с субботы. Мы уже сделали, закрыли контур, пленками, щитовыми материалами для того, чтобы обеспечить тепло в домах, потому что люди практически все уже на месте. Там есть отопление, в основном пущен газ. У нас по территории Балаклеи из 15 тысяч абонентов, кто были отключены от газа, осталось около 700 абонентов не включенных, потому что есть повреждение дымовых каналов.

Также, говорят уже в районной администрации, они занимаются частными домами, которые были разрушены полностью после попадания снарядов.

Степан Масельский, глава Балаклейской РГА:

Мы предложили вариант, що тимчасово розселяємо їх усіх і беспосередньо мерія займається з їхніми побажаннями. ми вивчаємо що вони хотять на сьогоднішній день - деякі хотят, щоб відбудували їх будинок на місці, деякі соглашаються на компенсацію грошову, вони куплять на вторинном ринке житло.

Суммы, которые будут возмещать людям в качестве денежной компенсации сейчас продолжают подсчитывать, часть жилых домов, в основном это касается частного сектора, специалисты еще не оценили, поскольку туда не вернулись люди, выехавшие во время эвакуации.