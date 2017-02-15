Рок ради воинов, погибших в АТО: как концерт может помочь их семьям

Муж Натальи Брызгайло, Сергей попал под третью волну мобилизации и как патриот, говорит его жена, сразу же пошел в военкомат. Его призвали в 92-бригаду, а после учебки он отправился на передовую и угодил прямиком в Иловайский котел. Почти год его не было ни в списках живых, ни в списках мертвых, пока родственники не добились проведения дополнительной экспертизы.

Наталия Брызгайло, вдова воина АТО

Потім третю експертизу я все ж такі настояла слідчому, вона пішла мені на зустріч, я зробила з нашого сина й прийшло підтвердження й нарешті 31 липня 2015 року ми його похоронили.

Все это время - до и после похорон - говорит Наталия, ей было бы очень сложно справиться с болью и проблемами, если бы волонтеры и просто неравнодушные люди, которые не только помогли материально, и поддержали ее и детей, которым тоже тяжело справиться с потерей отца.

Наталия Брызгайло, вдова воина АТО

Старша донька й теперь не вірить, що його немає, а меньший, коли той йшов на війну йому було тільки рік й два роки - тільки на відео, у нас є відео біля Башкіровкі біля військової частини я постійно його включаю, кажу це тато. Саме боляче, що він не пам"ятає батька, ті хвилини, які можно б було провести з ним.

Чтобы помочь таким семьям как семья Натальи, известный писатель Сергей Жадан вместе с друзьями музыкантами организовал концерт, все деньги от которого пойдут на нужды жен и детей воинов погибших в АТО. Жадан уже больше двух лет со своим фондом помогает тем, кто пострадал от войны на Донбассе, сам ездит в прифронтовую зону с подарками и книгами, собирает средства по всей Украине. Они, говорит писатель, не ставят задачу охватить как можно больше нуждающихся - через ветеранов АТО находят тех, кому реально нужна помощь и передают ее адресно. А еще обязательно на свои концерты приглашают самих родственников погибших воинов АТО и раненых бойцов.

Сергей Жадан, писатель

Ми не займаємось цим формально, для нас не є завдання охопити 100 родин й дати їм по сто гривень. Ясна річ, ми шукаємо людей, яким щось необхідно, дізнаємось, що їм необхідно, комусь необхідна побутова техника, скажемо холодільник чи пральна машина, кому-то необхідно допомогти оплатити аренду помешкання. Ми хочемо, щоб работа була максимально ефективна.

Василия Рябко, музыкант

Це така традиція, коли дуже великі рок-концерти вони були з благадійною метою, окрім материальної допомоги, вони показували людям що є проблема, до якої слід приділити увагу

Благотворительный концерт организованный фондом Сергея Жадана пройдет в пятницу вечером в здании оперного театра. Купить билеты, и даже сделать свой взнос можно будет прямо на входе. Отчет о всех потраченных средствах музыканты обещают опубликовать в соцсетях, а в последующем организовать новые подобные концерты.