Россия использует коррупцию как инструмент для давления на Украину – Байден

Вице-президент США Джозеф Байден призывает Украину продолжать искоренять коррупцию, которую Россия использует как инструмент для давления на страну.

Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

«Не является секретом, что Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха, господин президент. Это касается не только Украины. Речь идет о будущем, которого мы долго добивались в Европе, чтобы она была единой, свободной и в мире», – подчеркнул Байден.

Он сказал, что свободная, единая и мирная Европа является жизненно важным интересом как для Соединенных Штатов, так и всех европейцев. В этой связи вице-президент США подчеркнул, что самоопределение Украины, свобода от внешнего принуждения и успех в развитии демократии имеет первостепенное значение в осознании реальности. Читайте такжеБайден призывает международное сообщество сохранять единство на фоне российской агрессии.

«Я решительно призываю украинский народ продолжать демонстрировать свою преданность верховенству права, продолжать бороться с коррупцией, настаивать на прозрачности, расследовать дела и преследовать в судебном порядке правительственных чиновников, которые использовали государственные средства для собственного обогащения», – подчеркнул Байден. При этом он сказал, что Россия в течение последнего десятилетия использовала коррупцию как оружие во внешних отношениях.

«Она использовала коррупцию как инструмент для принуждения, чтобы держать Украину уязвимой, зависимой», – сказал Байден, и повторил свой призыв о необходимости искоренения коррупции.

По его словам, речь не идет только о хорошем правлении, речь идет о самосохранении и национальной безопасности. «Если вы будете продолжать, господин президент, достигать прогресса, если вы будете продолжать упорно работать и делать сложный выбор, чтобы Украина была на первом месте, я обещаю, что американский народ будет на вашей стороне», – заявил Байден.