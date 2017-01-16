Российский канал обвинил хакеров в утечке последней серии Шерлока

Российский Первый канал назвал наиболее вероятной причиной появления третьего эпизода четвертого сезона британского сериала Шерлок в Сети за день до эфира хакерскую атаку.

"По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования", - цитирует ТАСС пресс-службу канала.

Также там добавили, что канал находится "в тесном контакте с ВВС" и пытается найти источник материалов, которые попали в интернет.

Напомним, эпизод четвертого сезона Последнее дело в русской озвучке появился в интернете 14 января, за день до эфира.

По данным российских СМИ, после утечки серии создатель Шерлока Стивен Моффат отказался проводить мастер-класс в Москве.