С 1 января в Харькове уменьшится норма потребления холодной воды. За сколько кубометров будут платить харьковчане?

Снижение нормы потребления воды в Харькове жители города обсуждают уже на протяжение нескольких лет. До нынешнего года те, у кого не установлены счетчики платили за 8,1 кубометров холодной воды. По словам харьковчан, эта цифра - существенно завышена и в месяц столько потребить может целая семья, а не один человек.

Норма 8,1 куба холодной воды - это очень завышена. Я пользуюсь водой приблизительно 3-4 куба не больше на одного человека.

Игорь:

На два человека мы потребляем меньше, даже меньше нормы той, что расчитана сейчас на одного человека.

Горожане утверждают, учитывая постоянно растущие тарифы на холодную воду, платить по установленной норме становится с каждым днем все сложнее. На прошлой неделе на сессии горсовета Геннадий Кернес снова пообещал, что эта цифра все же будет пересчитана и утверждена на заседании исполкома, 28 декабря. Сегодня чиновники подтвердили, с 1 января харьковчане будут платить не за 8, а за 6,9 кубометров холодной воды. Как уверяют в мэрии, эту цифру утвердили после исследований, которые проводили в течение года - во время расчетов учитывали средние показатели и в многоэтажках, и в частных домах.

Алексей Богач, дир. Деп. коммунального хозяйства Харьковского горсовета:

В зимний период замерялось водопотребление, замерялось в летний период и также замерялось в летний период без горячего водоснабжения. В соответствии с этой методикой определены нормативы потребления водоснабжения. Определены и уменьшены в среднем от 1,2 до 1,5 кубов. Уменьшение нагрузки на жителей города Харькова, конкретно на прописанных в жилье составляет от 15 до 20 гривен.

Снизить нормы в мэрии обещали неоднократно, начиная с 2010 года, в том числе мэр Харькова Геннадий Кернес упоминал об этом перед выборами в местные советы в октябре прошлого года. Эксперты не исключают, что их долгожданное уменьшение с 1 января 2017-го - это продуманный политический пиар-ход перед новогодними праздниками.

Игорь Полищук, политолог:

Пиар - не пиар, ну это, конечно, можно в какой-то степени обыгрывать и нужно, я как один из полит-технологов. Это играет на руку и укрепляет имидж городской власти, всем людям приятно, что тут говорить.

Правда, надолго ли после снижения норм потребления уменьшится сумма в платежках харьковчан, пока неизвестно - еще в ноябре и чиновники, и коммунальщики заявили, что в следующем году из-за расходов КП "Харьковводоканала", а также их долгов, может в очередной раз вырасти тариф на холодную воду - до 10 гривен за кубометр.