 

СБУ провела обыск в доме у священника, который организовывал крестный ход

26 января 2017 г. 15:36
Источник: 112.UA
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СБУ провела обыск в доме у ровенского священника Виктора Земляного, который организовывал крестный ход УПЦ в 2016 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Ну что, началось? СБУ провела обыск в доме священника Ровенской епархии благодаря которому, несмотря на провокации и угрозы, Всеукраинский крестный ход смог дойти из Почаева в Киев. Я еще тогда подумал: "Ему этого не простят!". Также он отстоял и предотвратил ряд захватов храмов УПЦ в Ровенской области", - написал Бахов.

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