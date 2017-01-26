СБУ провела обыск в доме у священника, который организовывал крестный ход

СБУ провела обыск в доме у ровенского священника Виктора Земляного, который организовывал крестный ход УПЦ в 2016 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Ну что, началось? СБУ провела обыск в доме священника Ровенской епархии благодаря которому, несмотря на провокации и угрозы, Всеукраинский крестный ход смог дойти из Почаева в Киев. Я еще тогда подумал: "Ему этого не простят!". Также он отстоял и предотвратил ряд захватов храмов УПЦ в Ровенской области", - написал Бахов.