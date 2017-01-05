 

Семь дней, чтобы стать режиссером, актером и сценаристом. В Харькове работает киношкола

05 января 2017 г. 16:03
Автор: Наталья Белокудря
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Я мечтаю наконец-то получить черный пояс по айкидо,я мечтаю закончить школу, я мечтаю сдать ЗНО, я мечтаю стать актером,и встретить своих любимых актеров

Свои мечты дети из Луганска и Донецка записали на видео и теперь внимательно пересматривают.  Это для них не первое занятие в киношколе, уже пройден минимальный курс теории, каждый из них уже брал камеру в руки и снимал, впереди урок актерского мастерства и сценической речи. Всеволод Григоренко из Северодонецка,  он вместе с друзьями приехал в Харьков учиться азам киноискусства. Парень увлекается современным кино, хочет испытать свои силы в разных ролях:

Всеволод Григоренко, участник киношколы

Скорее  всего режиссером, мне нравится писать сценарии, там всякие, и может бть актером ты любишь быть в кадре? Да – быть актером и сценарии писать мне єто по душе

А Лиза Цапенко - харьковчанка. Она пришла в школу уже в роли тренера-волонтера. Больше трех лет она посвятила  изучению кино и телеиндустрии. Девочка сама умеет монтировать отснятый материал, и может научить других, даже самых маленьких посетителей кинокурсов. Лиза мечтает о карьере режиссера  и уже четко знает, для чего ей нужно телевидение и кино

Елизавета Цапенко, тренер-волонтер

Мне  кажется єто то направление, когда твоя фантазия которая находится здесь , твои сны могут сбыться.Я могу их снять, могу добавить, что-то убрать и сделать полноценный фильм, чтобы кого-то вдохновить,кому-то поднять настроение, вот мне это очень нравится

Проект киношколы для детей из зоны АТО - рассчитан на неделю. Всего восемнадцать подростков  погрузятся в "телекухню" и попробуют увидеть, как она действует изнутри. Елена Димшиц - директор проекта  ездила в серую зону, делала сюжеты  о судьбах людей, которые  вокруг себя "воссоздают Украину". Сейчас ее цель - подтянуть детей, дать им возможность избавиться  плохих мыслей. Интересно, что о войне здесь никто даже не вспоминает:

Елена Димшиц, директор киношколы

Должно пройти какое-то время,какая-то рефлексия, нет стандарта единого – когда мы можем приложить и понять что происходит, со взрослыми это еще больше чем у детей, а у детей многие из них были свидетелями боевых действий, они не хотят об этом говорить.Я много делала сюжетов о ветеранах второй мировой войны, они практически все говорили что первые десять лет после войны они не хотели о ней слышать

Уже завтра дети из Луганской и Донецкой областей выйдут на улицы с первым "боевым" заданием- отснять и потом смонтировать блиц-опрос. А в конце проекта каждая команда должна снять свой мини-фильм.

Видео: 

Семь дней, чтобы стать режиссером, актером и сценаристом. В Харькове работает киношкола - 05.01.2016

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