Соглашение о безвизе для Украины подписано. Появился ли ажиотаж среди желающих получить биометрический паспорт в Харькове?

В Главном управлении миграционной службы Харьковской области сегодня около двух десятков человек. Большинство говорят, решили оформить биометрический паспорт после первых новостей о долгожданном получении безвиза для Украины. Рассказывают, подавать документы планируют именно сейчас, чтобы уже летом отправиться в одну из европейских стран.

Алексей:

Я как представитель активной молодежи – очень заинтересован в этом, я очень рад этой новости, это открывает новые возможности за границей – гранты, конференции, очень актуально, мы очень рады. Сегодня мы подали документы, мы успели, первые три человека, получилось просто без очереди, мы сдали документы - очень рады.

Роман:

Потому что получить визу дорого, дешевле поехать по безвизу, зачем переплачивать? – А куда планируете поехать, уже думали? – В ближайшее время в Венгрию.

В этом году за первые две недели мая, документы для получения биометрического паспорта, рассказывают в миграционной службе, подали больше 7 тысяч харьковчан. Это немного больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако несмотря на новость о введении безвиза, особого ажиотажа, говорят в пресс-службе, пока нет. С количеством желающих оформить загранпаспорт, уверяют, справляются, в среднем на одного человека сотрудники тратят около 15-20 минут.

Гага Кикнадзе, пресс-секретарь ГУ ГМС Украины в Харьковской обл.:

Кількість громадян, які хочуть оформити закордонний паспорт дійсно зросла, але не можна сказати, що вона створює якийсь бум. Працюємо у нормальному режимі, вистачає людей, вистачає годин. В нас встановлена електронна черга, яка регулює процеси.

Самый быстрый способ подать документы для получения биометрического паспорта – предварительная запись, отмечают в миграционной службе. Сначала сотрудники обслуживают тех, кто записался заранее, уже потом – сидящих в «живой очереди». Из необходимых документов – паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, если он был и квитанция об уплате административного сбора.

Гага Кикнадзе, пресс-секретарь ГУ ГМС Украины в Харьковской обл.:

Вартість адміністративного сбору за оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон складає 557 гривень 32 копійки, з них 253 гривні – вартість сбору та вартість бланку 304 гривні 32 копійки. Це якщо робити у термін 20 робочих днів. Якщо 7 робочих днів, терміновий порядок 810 гривень 32 копійки.

Начиная с этого года, имея биометрический паспорт жители Украины смогут попасть в любую страну Европы, не оформляя визу. Церемония подписания безвизового режима для Украины состоялась в Страсбурге 17 мая. Безвиз начнет действовать уже в июне.