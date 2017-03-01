 

США выделят Украине 37,5 млн долларов на борьбу с ВИЧ/СПИД

01 марта 2017 г. 14:34
Источник: Зеркало недели
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Правительство США в рамках Чрезвычайного плана президента США для оказания помощи в борьбе против ВИЧ/СПИД (PEPFAR) выделит Украине 37,5 млн долларов на борьбу против ВИЧ/СПИД.

Как сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения, данное решение было принято во время консультаций и обсуждения операционных планов стран на 2017 год (COP 2017), которые проходили 20-24 февраля в Вашингтоне.

На закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения выделено около 5,6 млн долларов. В частности, на эти средства будет закуплено 15 тыс. курсов антиретровирусной терапии для расширения объемов лечения, 4 тыс. годовых курсов для проведения пре-контактной профилактики, а также 100 тыс. быстрых тестов. Кроме того, почти 6 млн долларов США предусмотрено на укрепление системы здравоохранения.

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