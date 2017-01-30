 

Стали известны имена украинских военных, погибших под Авдеевкой

30 января 2017 г. 11:35
Источник: 112.UA
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В 72-й гвардейской механизированной бригаде назвали имена солдат и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших при попытке штурма боевиками позиций сил АТО у Авдеевки и последовавших за ней обстрелов. В частности, в сообщении пресс-службы подразделения в Facebook отмечается, что в ходе боевых действий погибли четверо украинских военных.

"Артиллерийские обстрелы города и позиций ВСУ продолжались весь вечер и ночь. К сожалению, во время боя и обстрелов четверо наших военных погибли, девять получили ранения. Светлая память капитану Кизило Андрею Александровичу (24.01. 1989 г. р.), сержанту Бальченко Владимиру Ивановичу (04.01.1992 г. р.); солдату Оверченко Дмитрию Александровичу (24.01.1989 г. р.); сержанту Крижанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982 г. р.)! Мы не забудем вас, дорогие наши побратимы! Вся Украина скучает за вами..." - говорится в сообщении подразделения.

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