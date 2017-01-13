Трое погибших на льду за зиму: спасатели показали, как выбраться из ледяной ловушки

С начала зимы на заледеневших водоемах Харькова и области погибло три человека, в том числе семилетний ребенок. Спасатели говорят, что в группе риска играющие на водоемах дети и любители зимней рыбалки, которые часто забывают о правилах безопасности и выходят на ненадежный лед.

Александр Губарь, нач. отд. техногенной безопасности ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Безопасным лед считается лед, который имеет толщину как минимум в десять сантиметров, лед там в 12-14 сантиметров - это лед, безопасный там для нескольких лиц. По, ну скажем в таких местах, если торчат коряги изо льда, если есть какая-то растительность, возле берегов - лед очень тонок

Чтобы рассказать детям об опасностях и обучить их приемам самоспасения, в ГСЧС устроили практическое занятие, на которое пригласили не только школьников, но и курсантов. Алексей - будущий спасатель, он говорит, что уже точно знает, как спасти человека на льду и даже в неслужебное время не теряет бдительности.

Алексей Монин, курсант НУГЗУ

Вышли на лед получается двое подростков, они без присмотра вышли на лед. Я обратился к ним, отозвал их со льда, сказал, что это для них опасно, так нельзя, то есть это угрожает их жизни

Во время занятия, водолазы показали школьникам, как нужно вести себя, чтобы не утонуть и самостоятельно выбраться из ледяной воды. Вдобавок дети узнали, как работают в таких ситуациях сами спасатели. Они говорят, что теперь если увидят ушедшего под лед человека, то даже постараются помочь.

Екатерина Мусьпан, ученица школы №73

Если у меня есть что-то такое: либо лыжи, либо санки, то я бы, я бы помогла

Дмитрий Чулпан, ученик школы №73

Попытаюсь ему чем-то помочь, ну как-то, попытаюсь найти что-то, чем смогу ему помочь. Ну попытаюсь дать ему руку, чтоб он, ну и желательно, чтоб сам не упал

Спасатели уверены, что такие встречи со школьниками уменьшат количество смертей на льду, ведь необходимые знания нужно доносить как можно раньше, а сами дети могут рассказать о безопасности на льду своим друзьям и родным.