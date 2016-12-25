 

Турчинов призывает праздновать Рождество 25 декабря вместе со всей Европой

25 декабря 2016 г. 14:48
Источник: УНИАН
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призывает праздновать Рождество Христово 25 декабря вместе со всей Европой.

Об этом он сказал в своем приветствии по случаю праздника, сообщили в пресс-службе СНБОУ.

«Празднуем Рождество сегодня, 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем цивилизованным миром!», - подчеркнул Турчинов. Он считает, что называть этот праздничный день «католическим» - совсем некорректно. 

«Во-первых, раскол на католиков и православных произошел более чем через 500 лет, в 1054 году. Во-вторых, сегодня в этот день празднуют Рождество не только католические и протестантские церкви, но и многие православные церкви по всему миру. Весь цивилизованный мир празднует Рождество по Григорианскому календарю, по которому мы живем», - отметил секретарь СНБО. 

Он убежден, что Юлианский календарь, который имеет несоответствие более чем в 14 суток между астрономическим и календарным временем зимнего солнцестояния, уже «немножко», на каких-то 2000 лет, устарел. 

«Не думаю, что нам надо ждать, пока Верховная Рада определится с тем, чтобы официально сделать сегодняшний день праздничным, а уже начинать праздновать Рождество вместе со всеми цивилизованными странами, которые уважают закон, ответственность и ум», - заметил Турчинов. Он поздравил всех с Рождеством Христовым и пожелал: «Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно, пусть Господь благословит вас, ваши семьи и нашу родную Украину!».

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