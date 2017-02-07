 

Украинские позиции обстреляли 78 раз: карта АТО

07 февраля 2017 г. 14:43
Источник: Корреспондент.net
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За минувшие сутки боевики 78 раз открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения. В результате ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebоok утром во вторник, 7 февраля.

Согласно сообщению пресс-центра АТО, украинские позиции в районе Авдеевки обстреляли из 152-мм артиллерии, танков, 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Также на Донецком направлении под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, гранатометов и минометов различных  обстреляли Богдановку, Новогригорьевку, Лебединский, Водяное, Гнутово, Широкино, Марьинку. По Широкино огонь вел танк, по Марьинке - БМП, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.
На Луганском направлении Крымское обстреливала 122-мм артиллерия боевиков. Минометы и гранатометы "работали" по Желтому и Крымскому. По Новозвановке стрелял танк.

Видео: 

Речник АТО Леонід Матюхін. Дайджест подій 07.02.2017 (ранок)

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