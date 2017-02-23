Украину без Крыма больше не продают: скандальные магниты изъяли из продажи

Магниты с изображением карты Украины без Крымского полуострова, о которых в Facebook сообщала харьковская журналистка Наталия Дрозд, изъяли из продажи.

Создатель дизайна Владимир по телефону рассказал, что придумал такой сувенир еще в 2012-м году, но на географическую точность он не претендует, ведь изображение страны дано схематично. Он даже написал объяснение для особенно недовольных клиентов.

Непатриотичные сувениры можно было приобрести в одном из киосков подземного перехода станции Университет, возле здания ХОГА. Продавец говорит, что под фотографиями магнитов начали появляться угрозы в адрес руководства киоска и самой торговой точки, а особо недовольные даже приходили поговорить. В связи с этим коммерсанты решили убрать из продажи злополучные сувениры.

Продавец добавила, что за 2 года ее работы в киоске ни разу не возникало претензий к товару.