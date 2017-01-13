В 2018 году планируется ввести обязательное тестирование по знанию иностранных языков - ХРЦОКО

Об этом сегодня, 13 января, сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко. По его словам, в следующем году планируется ввести обязательное внешнее независимое оценивание по иностранным языкам.

В 2017 году, отметил Сидоренко, будет проведена апробация нового формата задания для тестовых работ по иностранным языкам. Апробация включит в себя задания по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам и проведут ее, используя два уровня. Первый уровень - тесты для тех, кто изучал иностранный язык на стандартном уровне или академическом, второй - тесты для выпускников школ, где иностранный язык был профильным, сообщили в региональном центре оценивания качества образования.