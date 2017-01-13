 

В 2018 году планируется ввести обязательное тестирование по знанию иностранных языков - ХРЦОКО

13 января 2017 г. 15:40
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Об этом сегодня, 13 января, сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко. По его словам, в следующем году планируется ввести обязательное внешнее независимое оценивание по иностранным языкам.

В 2017 году, отметил Сидоренко, будет проведена апробация нового формата задания для тестовых работ по иностранным языкам. Апробация включит в себя задания по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам и проведут ее, используя два уровня. Первый уровень - тесты для тех, кто изучал иностранный язык на стандартном уровне или академическом, второй - тесты для выпускников школ, где иностранный язык был профильным, сообщили в региональном центре оценивания качества образования.

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В 2018 году планируется ввести обязательное тестирование по знанию иностранных языков - 13.01.2017

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