 

В ГСЧС Украины также констатируют отсутствие значительных происшествий в Новогоднюю ночь

01 января 2017 г. 17:12
Источник: Интерфакс - Украина
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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям информируют об отсутствии значительных чрезвычайным происшествий в стране в ночь с 31 декабря 2016г и 1 января 2017г.

"Новогодняя ночь в Украине прошла без значительных происшествий", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины, обнародованном в воскресенье утром.

В целом же, говорится в информации, на протяжении прошедших суток подразделения ГСЧС Украины осуществили 853 выезда для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведению других спасательных мероприятий.

"В течение суток зарегистрировано 250 чрезвычайных событий, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 14 человек. Ликвидировано 203 пожара, спасено на пожарах 10 человек и не допущено уничтожение огнем 90 зданий и 5 единиц техники", - говорится в информации.

Кроме этого, отмечают в ГСЧС, в течение суток пиротехническими подразделениями Службы осуществлен 21 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 213 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Ранее о том, что в ходе праздничных мероприятий в ночь с 31 декабря на 1 января резонансных ДТП и нарушений общественного порядка на территории Украины не зафиксировано, сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции страны.

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