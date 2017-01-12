В Харькове арестован гражданин Израиля

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12 января 2017 г. 11:34
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Согласно ходатайству Харьковской местной прокуратуры №5 Коминтерновский районный суд г.Харькова арестовал гражданина Израиля, которого подозревают в финансовых махинациях на территории Польши. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

58-летний мужчина более 5 лет был в розыске Интерпола. Его задержали 8 января этого года во время прохождения регистрации через терминал Международного аэропорта «Харьков». Мужчина планировал сесть на самолет до Тель-Авива.

Злоумышленника задерживали уже два раза. В 2012 году в Намибии и в 2016 году на территории РФ. Поскольку мужчине избирали меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, ему удавалось сбежать. Последняя такая попытка завершилась задержанием на территории Украины.

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