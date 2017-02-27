 

В Харькове наркозависимый парень пытался убить отца

27 февраля 2017 г. 10:37
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16 февраля около 20:00 патрульные получили информацию о том, что неизвестные пытаются проникнуть в квартиру в доме на ул.Новоалександровской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

Оказалось, что хозяин квартиры, 48-летний мужчина, вместе с сотрудниками реабилитационного центра для наркозависимых пришел к своему сыну. По словам отца, его 30-летний сын употребляет наркотики с 2015 года.

Когда отец и представители центра пытались зайти в квартиру, сын вызвал полицию. Патрульным удалось зайти в квартиру, но когда парень увидел своего отца, он стал бросаться на него с ножом.
В помещении был обнаружен шприц с неизвестным веществом. На место вызвали СОГ.

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