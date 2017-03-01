В Харькове осужденный в колонии занимался наркоторговлей

Харьковская местная прокуратура №5 утвердила и направила в Червонозаводский районный суд г.Харькова обвинительный акт по факту незаконного сбыта психотропных веществ и хранения наркотиков без цели сбыта (ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Досудебное следствие установило, что 45-летний подозреваемый в течение 2016 года систематически сбывал осужденному мужчине метамфетамин и канабис.

С покупателем торговец познакомился в одном из участков исправительных заведений Харькова, где отбывал наказание за кражу.

У мужчины уже есть 6 судимостей, в том числе и за сбыт наркотиков.

Максимальное наказание, которое может получить мужчина – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.