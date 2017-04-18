В Харькове разоблачили схему оформления банковских карт для жителей оккупированных территорий

В Харьковской области правоохранители разоблачили 26-летнюю гражданку Украины, которая пыталась подкупить руководителя одного из отделений банка в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, за взятку руководитель финучреждения должна была изготовить банковские карточки гражданам, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской области без их присутствия. Нарушение должностных инструкций и незаконное изготовление 69 банковских карточек злоумышленница оценила в 13 тыс. 700 грн. После такого предложения руководитель отделения обратилась в милицию.

Разоблачили женщину «на горячем» - во время передачи ею второго транша в 7 тыс. 800 грн.

Во время осмотра места происшествия изъяты бумажные конверты с деньгами и данные лиц, находящихся на временно оккупированной территории, копии документов и 24 банковские карточки, которые уже успели изготовить.

Списки граждан, для которых она заказала карточки, злоумышленница собрала на временно неподконтрольной территории, когда гостила у родственников.

Досудебное расследование начато по факту предложения, обещания и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины) и находится на контроле прокуратуры.

Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.