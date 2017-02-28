 

В Харькове руководитель госпредприятия погорел на взятке в 37 тысяч долларов

28 февраля 2017 г. 21:17
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Харквские правоохранители разоблачили должностных лиц одного из государственных предприятий Харькова при получении неправомерной выгоды.

Как рассказал заместитель начальника управления прокуратуры области Денис Маслий, в прокуратуру области обратился предприниматель. Он рассказал, что между его коммерческой структурой и заводом заключен договор на поставку электрооборудования. Кроме того, у него есть договорные обязательства на поставку этой продукции другому предприятию. В случае срыва оговоренного срока поставки, должен был заплатить штраф.
 
Однако, один из руководителей государственного предприятия вместе со своими подчиненными отказывались поставлять оплаченный товар, пока предприниматель не даст взятку.
 
Разоблачили должностных лиц «на горячем» - во время передачи им 37 тыс. долларов США.
 
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Первоочередные следственные действия продолжаются.

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