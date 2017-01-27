В Харьковском погранотряде - новый руководитель

Как сообщили на сайте Харьковской обладминистрации, 27 января состоялось совещание с участием руководителя области Юлии Светличной, заместителя председателя ХОГА Александра Скакуна и начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергея Бидыло, в ходе которого был представлен новый начальник Харьковского пограничного отряда.

«Главные задачи для вас и ваших подчиненных - гарантировать безопасность границ нашего государства, поддерживать в надлежащем техническом состоянии все защитные сооружения и четко контролировать соблюдение всех норм закона о пересечении границы гражданами Украины и других стран», - отметила, обращаясь к Александру Осадчуку, Юлия Светличная.

До назначения начальником Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, сказано на сайте ХОГА, подполковник Александр Осадчук возглавлял штаб Чопского пограничного отряда. Он проходит службу в ГПСУ с 1999 года.