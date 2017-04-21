В Харьковском районе мужчину арестовали за хранение боеприпасов

В рамках расследования уголовного производства, открытого по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, и согласно постановлению суда сотрудники Липецкого отделения полиции совместно с СБУ и прокуратурой провели обыск. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В доме 37-летнего жителя поселка Борисовка полицейские обнаружили и изъяли 3 гранаты «РГД-5» с запалами к ним и около 20 патронов калибра 9 мм. Вещественные доказательства направлены на исследование.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет