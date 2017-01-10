 

В Харьковском районе во время застолья возникла драка: пострадавший в больнице

10 января 2017 г. 11:31
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47-летнего пострадавшего мужчину доставили в хирургию Мерефянской центральной районной больницы с травмой живота. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители Харьковского ОП установили, что мужчины употребляли алкоголь. Между ними возникла ссора. 34-летний мужчина набросился на знакомого и стал бить его в туловище.

Нанесенные травмы были квалифицированы как тяжкие.

Злоумышленнику вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.

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