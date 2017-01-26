В Харьковской области мужчина получил пожизненный срок за убийство семейной пары

Балаклейский районный суд вынес приговор 28-летнему мужчине за умышленное убийство супругов и нанесение тяжких телесных повреждений 54-летнему соседу погибших. Об этом сообщает отел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что летом прошлого года подозреваемый проник в дом семейной пары – 72 и 74 лет. Мужчина ударил их металлическим уголком и забрал из квартиры два мобильных телефона и золотые украшения.

Но скрыться мужчине не удалось – в дом к пострадавшим пришел их 54-летний сосед. Злоумышленник несколько раз ударил его уголком и скрылся.

Супруги погибли на месте, а соседа в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Правоохранители задержали 28-летнего злоумышленника.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 15, п. 9 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), п. 1, п. 4, п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины, Балаклейский районный суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы.