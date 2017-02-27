В Харьковской области мужчина пошел на кражу ради любви

С заявлением о краже в Волчанский Оп 49-летняя местная женщина. Она рассказала, что неизвестный ей мужчина украл из ее магазина женскую сумочку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали 39-летнего мужчину. Установлено, что он поссорился со своей сожительницей и ради примирения решил украсть сумку на рынке и подарить любимой.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3-х лет лишения свободы.