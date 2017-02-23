В Харьковской области обокрали склад: исчезли рельсы весом 150 килограмм

В Балаклейский ОП обратился 38-летний житель райцентра. Он рассказал, что из его склада исчезли рельсы общим весом 150 кг. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали злоумышленника – неоднократно судимого за имущественные преступления 33-летнего местного жителя.

Установлено, что муж чина зашел на частную территорию и проник в незапертое складское помещения, откуда укралметаллические изделия. Похищенное он успел сдать в пункт приема металлолома.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.