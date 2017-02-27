 

В Китае разрабатывают новую ракету-носитель

27 февраля 2017 г. 11:27
Источник: Корреспондент.net
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К концу 2018 года в Китае будет представлена ракета-носитель Чанчжэн-8 (CZ-8) для запусков коммерческих спутников нового поколения, передает China Daily.

Как заявил руководитель проекта Ли Тунъюя из Академии ракет-носителей, новинка будет обладать средней грузоподъемностью, двухметровыми (в диаметре) твердотопливными ускорителями и совместит в себе технологии своих предшественников Чанчжэн-7 и Чанчжэн-3А.

CZ-8 будет иметь блочную конструкцию и оснащаться двигателями, которые используются в CZ-5 и CZ-7. Центральная ступень ракеты будет основана на CZ-7 и CZ-3A.
Новая ракета-носитель сможет выводить на гелиосинхронную орбиту до 4,5 тонны груза, или около 2,5 тонны на геосинхронную переходную орбиту. Предполагается, что CZ-8 позволит существенно снизить расходы на запуск спутников.

Разработка ракеты может занять до трех лет, но при благополучном стечении обстоятельств тестовый запуск планируется осуществить к концу 2018 года.

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