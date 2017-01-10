 

В Крыму около 100 лебедей вмерзли в лед на озере

10 января 2017 г. 10:40
Источник: ТСН
256 просмотров

В оккупированном Крыму в Евпатории на озере Сасык-Сиваш в лед вмерзла сотня лебедей. Об этом сообщили в самопровозглашенном "управлении МЧС" Крыма.

"8 января в 16:55 в службу спасения от местного жителя поступило сообщение о том, что на озере Сасык-Сиваш г. Евпатория замерзают лебеди. Поверхность воды скована льдом, и птицы примерзают, не имея возможности самостоятельно выбраться из "ледяной ловушки", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в проруби оказались около 100 лебедей, а отдельно от них, примерно в 50 метров во льду - два лебедя, которым нужна была помощь. Как отмечается, лебеди были истощены, пытаясь освободиться из льда. Водолазы вброд подошли к птицам, разбивая корку льда. Вытянув птиц, их передали в местный Фонд помощи животным "От сердца к сердцу".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.