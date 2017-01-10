В Крыму около 100 лебедей вмерзли в лед на озере

В оккупированном Крыму в Евпатории на озере Сасык-Сиваш в лед вмерзла сотня лебедей. Об этом сообщили в самопровозглашенном "управлении МЧС" Крыма.

"8 января в 16:55 в службу спасения от местного жителя поступило сообщение о том, что на озере Сасык-Сиваш г. Евпатория замерзают лебеди. Поверхность воды скована льдом, и птицы примерзают, не имея возможности самостоятельно выбраться из "ледяной ловушки", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в проруби оказались около 100 лебедей, а отдельно от них, примерно в 50 метров во льду - два лебедя, которым нужна была помощь. Как отмечается, лебеди были истощены, пытаясь освободиться из льда. Водолазы вброд подошли к птицам, разбивая корку льда. Вытянув птиц, их передали в местный Фонд помощи животным "От сердца к сердцу".