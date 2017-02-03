В Нацполиции сообщили количество погибших и раненых в обстрелах Авдеевки мирных жителей

С 29 января по настоящее время полиция зафиксировала 64 обстрела Авдеевки и ее окрестностей из различных видов артиллерии, в результате чего трое местных жителей погибли и еще девять получили ранения, сообщила представительница управления Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман.

Согласно оперативной информации о ситуации в Авдеевке на 3 февраля, опубликованной на странице Шиман в Facebook, незаконные вооруженные формирования с 29 января осуществили 64 обстрела Авдеевки ее окрестностей из РЗСО Град, САУ калибром 122 и 152 мм, танков, минометов и прочих видов вооружения.

"Поступили сообщения о том, что погибли 3 мирных жителя (мужчина и 2 женщины, ранены 9 мирных жителей, из них 7 мужчин, 2 женщины)", - говорится в сообщении.

За указанный период было повреждено 95 частных домов, 7 многоэтажных домов, 3 нежилых здания (гараж, автомагазин, летняя кухня).

Шиман отметила, что вследствие артударов город полностью обесточен, нет воды, подача централизованного отопления осуществляется в аварийном режиме.

"В результате обстрелов террористов за сутки погибли 2 человека: Сотрудник ГСЧС, 1992 года рождения - скончался от осколочного ранения в голову. Женщина 1980 года рождения - повреждение сонной артерии. Ранены 2 человека: Начальник ГСЧС Авдеевки 1972 года - с ранением брюшной полости находится в реанимации в больнице г.Покровск. Гражданин Великобритании 1983 г.р., фотокорреспондент - получил осколочное ранение лица", - написала она.

По ее данным, все они пострадали во время целенаправленного артудара боевиков по гуманитарным пунктам в районе школы №2.

Повреждено 24 частных дома и 2 многоэтажки.

"На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы. По фактам артудары открыты уголовные производства по ст.258 Террористический акт Уголовного кодекса Украины", - говорится в информации.