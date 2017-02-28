В облавтодоре рассказали какие дороги отремонтируют в 2017-м и когда планируют начать

Об ужасном состоянии дорог харьковские водители заговорили чуть больше недели назад, сразу после того как морозы сменила плюсовая температура. Многие участки в области стали практически непроездными, жалуются автомобилисти - вместе со снегом "растаял" и асфальт.

Наталья Шитилова, волонтер:

После зимы ужасные дороги, особенно если ехать туда, в Донецкую область, я называю это не поездкой, а фигурным катанием. Вот такие выкрутасы. Я сама из Дергачей - ужасная дорога.

Игорь, стаж вождения 28 лет:

В Харькове нормальные дороги, в городе самом - за городом, ужасные.

В облавтодоре подтверждают, что множество дорог Харьковщины действительно нуждаются в срочном ремонте, однако начать его пока не могут из-за погодных условий - сейчас старт работ намечен на средину марта.

Сергей Пляка, 1-й зам. нач. Службы автомобильных дорог в Харьковской области:

Очень много жалоб от водителей и много есть замечаний, ямы, лопнувшие колеса, но асфальтобетон мы не можем бросать в воду. Всякими подручными средствами спасаем дорогу, но массово я вижу выход на ликвидацию ямочности по всей области - это будет работать 35-40 бригад. Ну я вижу это после 12-15 марта.

В этом году, в ХОГА планируют отремонтировать больше 80 километров окружной дороги. Также продолжится ремонт трасс Чугуев-Меловое и Харьков - Сумы. Начнутся работы, обещают в обладминистрации, по таким направлениям как Мерефа-Змиёв и Приколотное-Великий Бурлук. Особое внимание планируют уделить трассе Мерефа-Лозовая-Павлоград. После проблемных участков на дорогах государственного значения займутся региональными.

Евгений Шахненко, зам. председателя ХОГА:

Поставлена четкая задача - в первую очередь обеспечить проезд самых напряженных, тяжелых и резонансных дорог - это в сторону Лозовой, в сторону Изюма, у нас там есть участок очень плохой, это в сторону Ахтырки и в сторону дороги Чугуев-Купянск.

Сергей Пляка, 1-й зам. нач. Службы автомобильных дорог в Харьковской области:

Дорученным Укравтодору нам доведено, что ликвидация ямочности на государственных дорогах, магистральных, региональных, это такие как Киевское направление, Лозовское - до 1 июня, территориальных, таких как Дергачи-Казачья Лопань - до 1 июля.

В целом на ремонт дорог в области планируют потратить чуть больше 120 миллионов гривен. Кроме того, говорят в ХОГА, в регионе ждут на эти цели дополнительное финансирование, а именно - средства от перевыполнения таможенных платежей. Часть проблемных участков на дорогах области, по которым постоянно ездят школьные автобусы и ходит общественный транспорт, также отремонтируют с помощью выделения денег из районных, поселковых и сельских бюджетов.