 

В Польше опубликовали список "нежелательных" имен для детей

25 января 2017 г. 16:23
Источник: Левый берег
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Совет польского языка опубликовал список из 69 имен, которыми "не рекомендуется" называть детей польского происхождения и гражданства.

Об этом сообщает Onet.

Издание отмечает, что в перечне оказались такие имена, как Куба (Kuba) - в качестве женского имени, и Радек (Radek), которые являются общеупотребительными сокращенными формами польских имен Якуб и Радослав.

Также Совет польского языка не рекомендует называть мальчиков и девочек польского происхождения "Волками" (Wilk - волк), "Боромира" (Boromir), "опята" (Opieniek - съедобный гриб) и другими.Весь список издание обнародовало в виде инфографики.

Издание Wirtualna Polska процитировало рекомендации Совета польского языка для местных РАГСов (Регистрация актов гражданского состояния - ред.). "Имя должно подчеркивать пол ребенка. Называя ребенка также следует помнить следующие практические советы: мы (поляки) пишем KS, а не X, или W, а не V", - говорится в рекомендациях Совета.

Кроме того польские филологи рекомендуют "помнить о том, какие ассоциации будет вызывать имя ребенка".

"Запрещено присвоение имен, вызывающих негативные ассоциации, например, Вельзевул, Куртизанка, Люцифер", - говорится в рекомендациях.

Отметим, что "Рекомендации для органов РАГСа о присвоении имен детям лиц, польского гражданства и польской национальности" были разработаны еще в 1996 году. Вышеупомянутый список является результатом последних наработок филологов в этой сфере.

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