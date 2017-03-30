 

В понедельник начнутся занятия в поврежденных в результате взрывов школах - ХОГА

30 марта 2017 г. 18:58
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По словам заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко, после окончания каникул школьники смогут пойти на занятия в те школы которые были повреждены в результате взрывов на военном арсенале в Балаклее. В ХОГА расчитывают закончить установку окон и ремонт кровли в двух школах Балаклеи уже в субботу, также будет проведена генеральная уборка. Кроме того, восстановительные работы в одном из двух поврежденных детских садов тоже завершаться на выходных, отметил Шахненко. А вот еще один детсад поставят на капитальный ремонт.

 

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В понедельник начнутся занятия в поврежденных в результате взрывов школах - ХОГА - 30.03.2017

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