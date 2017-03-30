В понедельник начнутся занятия в поврежденных в результате взрывов школах - ХОГА

По словам заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко, после окончания каникул школьники смогут пойти на занятия в те школы которые были повреждены в результате взрывов на военном арсенале в Балаклее. В ХОГА расчитывают закончить установку окон и ремонт кровли в двух школах Балаклеи уже в субботу, также будет проведена генеральная уборка. Кроме того, восстановительные работы в одном из двух поврежденных детских садов тоже завершаться на выходных, отметил Шахненко. А вот еще один детсад поставят на капитальный ремонт.