В Широкино установили радиопередатчик радио "Армия FM"

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06 марта 2017 г. 19:11
Источник: Интерфакс-Украина

Представители благотворительного "Фонда Мир и Ко" установили в Широкино (Донецкая обл., близ Мариуполя) радиопередатчик военного радио "Армия FM" на волне "95", сообщает пресс-служба Минобороны Украины в понедельник вечером.

"Поставили радиоточку "Армия FM" на нуле в Широкино. Бьет до врага. Это была сложная миссия - провести электроснабжение и все организовать. Спасибо за помощь Управлению гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины (СИМИС) и нашим морпехам. Каждый четко выполнял свою часть работы и результат не заставил себя ждать. А чтобы вещало надежнее, то поставили рядом с башней ОБСЕ", - отметил глава "Фонда Мир и Ко" Мирослав Гай и выразил отдельную благодарность Квант-Эфир за помощь с оборудованием.

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