В Симферополе школьники отравились клофелином

В оккупированном Крыму в Симферополе 6 школьников отравились клофелином. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Крыму.

Сообщается, что 28 февраля школьник принес в учебное заведение сильнодействующее вещество (клофелин) и "угостил" им 6 своих одноклассников. В результате этого дети были госпитализированы в медицинское учреждение. Отмечают, что следователи оккупированного полуострова проводят следственные действия.

По факту отравления школьников сильнодействующим веществом возбуждено уголовное дело.