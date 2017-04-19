 

В США сотрудник ООН грабил банки

19 апреля 2017 г. 16:43
Источник: РБК-Украина
30 просмотров

Мужчина, работающий в газетном агентстве, которое в том числе занимается вопросами Организации Объединенных Наций (ООН), был арестован в связи с ограблениями банков в Нью-Йорке, передает NBC.

Абдуллах Шуайба был задержан в своем офисе в Центре иностранной прессы. Полиция считает, что 53-летний Шуайба грабил банки во время перерывов на работе. По словам источников в правоохранительных органах, Шуайбу ограбил банк HSBC в понедельник, а затем вернулся на работу, где вскоре его арестовали. Шуайбу обвиняют еще в трех банковских ограблениях за последние полтора месяце. По словам представителя ООН, Шуайбу когда-то работал специалистом по коммуникациям в Организации Объединенных Наций, в общей сложности он проработал там два месяца в 2013 году.

На сегодняшний день он работает, вероятно, в Нигерийской прессе, которая частично охватывает и деятельность ООН. Сообщается, что на странице в Facebook у Шуайбу имеется фотография, где он пожимает руку чиновнику в Генеральной Ассамблее.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.