 

В США телеканал Конгресса неожиданно стал показывать эфир Russia Today

13 января 2017 г. 14:13
Источник: Украинские новости
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Телеканал американского Конгресса C-SPAN неожиданно прервал стандартное вещание 12 января и в течение 10 минут транслировал эфир RT (Russia Today), созданного российскими властями. Представители C-SPAN пояснили это техническими неполадками. Об этом они заявили на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел около 14:30 по Вашингтону (22:30 по Москве), когда в эфире C-SPAN показывали обсуждение законопроектов, касающихся Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Вместо заседания Палаты представителей на экране появился сюжет RT, посвященный шуткам над тем, как глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар.

Представители C-SPAN назвали произошедшее технической ошибкой, связанной с коммутацией сигналов. Особо подчеркивается, что, по предварительным данным, это не связано с какой-либо хакерской атакой. В C-SPAN заметили, что эфир RT — один из многих сигналов, которые они отслеживают для освещения текущих событий.

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