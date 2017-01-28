В Украине за 25 лет число детей сократилось вдвое

В Украине за годы ее независимости численность детского населения уменьшилась почти вдвое.

Об этом сообщил в Херсоне в выступлении на конференции "Исцеляя семью - строим будущее" Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в 2 раза и сегодня составляет 7,6 млн", - рассказал Кулеба.

Как он отметил, Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.

Почти 106 тыс. детей, или 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей. Каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку. Минимум 600 тыс. детей проживают в неблагополучных семьях, и они, по сути, "стоят в очереди" на попадание в интернатные учреждения.