 

В Украине запустили реестр должников

11 января 2017 г. 18:00
Источник: Корреспондент.net
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Министерство юстиции Украины запустило Единый реестр должников, сообщает пресс-служба ведомства.

"5 января этого года вступили в силу положения Закона "Об исполнительном производстве", которыми предусмотрено запуск Единого реестра должников. В этот реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство", – говорится в сообщении.

Сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и должны размещаться на официальном сайте Минюста.

Исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства обязан внести в реестр сведения относительно должников, которые имеют обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.

При этом, в Едином реестре должников должна содержаться информация о должниках, в отношении которых исполнительные производства зарегистрированы в системе после запуска данного реестра.

Не подлежат внесению сведения о должниках:

  • Которые являются государственными органами, органами местного самоуправления;
  • Не имеющих задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев
  • По решению неимущественного характера.

Сведения о должнике будут исключаться из реестра одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства.

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