 

В Украине заработают круглосуточные штабы из-за сильного мороза

04 января 2017 г. 16:50
Источник: Левый берег
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Вице-премьер Геннадий Зубко центральным и местным органам власти и соответствующим службам организовать круглосуточную работу оперативных штабов ввиду ухудшения погодных условий 4-9 января.

"В связи с ожидаемыми сильными снегопадами и резким снижением температуры воздуха местами до -26° поручено обеспечить постоянный мониторинг ситуации в регионах. Среди первоочередных мер: организация круглосуточной работы оперативных штабов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов горюче-смазочных материалов, одежды, медикаментов, продуктов питания и источников энергоснабжения, круглосуточное функционирование стационарных пунктов обогрева для оказания помощи населению", - цитирует вице-премьера его пресс-служба.

Зубко напомнил, что, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на Закарпатье и в Карпатах ожидается сильный снег, а в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей будет опасность схода лавин. Кроме того, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры.

Напомним, в среду из-за сложных погодных условий - сильных снегопадов, резких порывов ветра и гололеда - введено ограничение движения для большегрузного транспорта на автодорогах в трех западных областях Украины.

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