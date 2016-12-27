Видеодоказательства по делу Н. Штепы. "За" и "против"

Турчинова на нары!

Таким странным приглашением Неля Штепа открывает судебное заседание. А еще просит судей допросить его в качестве свидетеля. Уверяет - Турчинов один из виновников ее нынешнего бедственного положения. Правда суд такую просьбу отклоняет - все свидетели по делу уже допрошены, и продолжает рассмотрение видеодоказательств, представленных прокуратурой. Сегодня в повестке дня - видеоматериалы и репортажи всеукраинских и местных СМИ, которые были отсняты 12 и 14 апреля. Речь идет, прежде всего, о захвате горотела милиции Славянска. Обвинение считает - именно эти видеосвидетельства указывают на то, что Штепа активно сотрудничала с боевиками.

Елена Кравченко, представитель обвинения:

Це знайшло своє підтвердження на відео, які ми переглядали щойно, де вона і речі приносила. Ви бачили, що вона безперешкодно на відміну від її коментарів і коментарів її адвокатів безперешкодно там перебувала. Ніхто в жодному разі не обмежував її у вільному пересуванні або спілкуванні з кимось.

Между тем у адвокатов другое мнение. Они внимательно отсматривают каждый репортаж. Просят делать паузы и даже указывают на несоответствия в сюжетах журналистов с тем, что по их мнению происходило. Вместе со своей подсудимой они продолжают утверждать - Штепа не способствовала боевикам и всегда была за единую Украину. И в конце концов даже высказывают искреннюю благодарность представителям прокуратуры. Ведь, уверяют, ни одной секунды материалов не указывает на вину их подопечной.

Дмитрий Марченко, адвокат Н. Штепы:

Она четко высказывает свою проукраинскую позицию. Дата четко указана при съемке. Поэтому человек, который был 12, 13, 14 числа четко за Украину, за Славянск в составе Украины. Резко на следующий день не мог никак изменить свою позицию в сторону, допустим, другого государства.

Правда обвинение уверено - Штепа и ее защита лукавят. И обещают - дальше будут видеоматериалы, указывающие на ее виновность. Но просматривать их будут уже после праздников. В заседании объявлен перерыв до 26 января.

