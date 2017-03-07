 

Во французских Альпах под лавину попало много лыжников

07 марта 2017 г. 14:18
Источник: Укринформ
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Во вторник утром вследствие схождения лавины на горнолыжный курорт Тинь во французских Альпах накрыло лыжную трассу.

Под снегом оказалось неизвестное количество людей, информирует The Local.

"Лавина сошла после 10 часов утра по местному времени на синей трассе - среднего уровня сложности", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, "под лавиной оказалось много людей".

Отмечается, что спасательная операция сильно усложняется из-за плохой видимости, которая мешает отправить на помощь вертолеты. Кроме того, другие поисково-спасательные команды еще не добрались к месту инцидента.

Издание напоминает, что 13 февраля на этом же курорте вследствие схождения лавины погибли четверо людей.

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