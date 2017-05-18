Во время "Последнего звонка" безопасность будут обеспечивать 1800 правоохранителей - ГУ НП

18 мая 2017 г. 19:06
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Как сообщил сегодня, 18 мая, во время коллегии ХОГА  зам. начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Виталия Гузь, 26 мая на территории Харькова и области во время проведения праздника «Последнего звонка» обеспечивать безопасность будут 1800 сотрудников полиции.

Правоохранители будут нести службу возле школ, лицеев, а также в местах традиционных гуляний выпускников - в парках, скверах, возле аттракционов и в других, отметил Виталий Гузь. Праздничные мероприятия пройдут в 748 учебных заведениях, участие в них примут около 230 тыс. граждан и 16 тыс. выпускников 11-х классов.

Видео: 

Во время "Последнего звонка" безопасность будут обеспечивать 1800 правоохранителей - 18.05.2017

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